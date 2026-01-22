21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Lemina'dan Manchester City mesajı: "Neden olmasın?"

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kalan Galatasaray'da Mario Lemina, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın gelişimine vurgu yaparak Manchester City karşılaşmasını kazanabileceklerini söyledi.

calendar 22 Ocak 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
 
Maçın ardından Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina açıklamalarda bulundu.
 
Manchester City maçı için konuşan Lemina, "Çok yoğun bir maçtı ve biz de bu yoğunluğa karşılık verdik, iyi iş çıkardık. Oyun içinde geliştik. Beraberlikten mutluyuz. Bu maçlar sizi geliştirir, maç maç bakacağız çünkü. Her maç farklı birbrinden, biz Galatasarayız, Süper Kupa'da taraftarımıza hayal kırıklığı yaşatmıştık ama şimdi bütün kupaları kazanmak isteyeceğiz. Çok şey öğrendik ve öğreniyoruz. Manchester City maçını kazanabiliriz, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
