Galatasaray'da korkulan olmadı!

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Atletico Madrid karşılaşmasına sarı kart sınırında çıktı.
Davinson Sanchez, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Afrika Kupası'ndan dönen Ismail Jakobs ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.
İki futbolcu, Atletico Madrid maçını kartsız tamamladı. Sanchez ve Jakobs, gelecek hafta Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda Manchester City karşısında sahada olabilecek.
