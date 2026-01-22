21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Fenerbahçe Medicana Slovenya'da kazandı!

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında OK Alpacem Kanal'ı 3-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

calendar 22 Ocak 2026 00:38 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini 3-1 yendi.
 
Salon: Sportna Dvorana
 
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Rene Cinatl (Çekya)
 
OK Alpacem Kanal: Fink, Vinkovic, Jeroncic, Vincic, Sesek, Ranc (Godnic, Stojanovic, Okroglic, Lavric)
 
Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Mert Matiç, Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Marttila, Caner Dengin, Gomez Galves)
 
Setler: 25-22, 19-25, 23-25, 19-25
 
Süre: 98 dakika (24, 21, 27, 26)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
