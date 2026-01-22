Fenerbahçe Medicana Slovenya'da kazandı!

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini 3-1 yendi.
Salon: Sportna Dvorana
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Rene Cinatl (Çekya)
OK Alpacem Kanal: Fink, Vinkovic, Jeroncic, Vincic, Sesek, Ranc (Godnic, Stojanovic, Okroglic, Lavric)
Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Mert Matiç, Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Marttila, Caner Dengin, Gomez Galves)
Setler: 25-22, 19-25, 23-25, 19-25
Süre: 98 dakika (24, 21, 27, 26)