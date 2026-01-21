21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi

Galatasaraylı Victor Osimhen, AFCON 2025'te Nijerya formasıyla attığı 4 golün ardından turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

calendar 21 Ocak 2026 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi
Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu.

Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.


En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı.

İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Yassine Bounou (Fas)

Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal)

Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
