21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Galatasaray'da korkulan olmadı!

Galatasaray'da Atletico Madrid maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, karşılaşmayı kartsız tamamladı. İki futbolcu, gelecek hafta Manchester City maçında görev yapabilecek.

calendar 21 Ocak 2026 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Atletico Madrid karşılaşmasına sarı kart sınırında çıktı.

Davinson Sanchez, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Afrika Kupası'ndan dönen Ismail Jakobs ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

İki futbolcu, Atletico Madrid maçını kartsız tamamladı. Sanchez ve Jakobs, gelecek hafta Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda Manchester City karşısında sahada olabilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
