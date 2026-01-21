21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-160'
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-158'
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
Chelsea-Pafos FC
23:00
Marsilya-Liverpool
23:00
Slavia Prag-Barcelona
23:00
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
Juventus-Benfica
23:00
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Emery açıkladı: "Fenerbahçe maçında yoklar!"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, bu maç için seyahat edemeyen oyuncularla ilgili gelen sorunun ardından, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi." diye konuştu.

"ZOR BİR  MAÇ OLACAK"

"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna cevap veren Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" diye konuştu.


Unai Emery, "Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak." dedi.

ASENSIO VE DURAN

Daha önce birlikte çalıştığı Marco Asensio ve Jhon Duran'a karşı bu kez rakip olacağı hatırlatılan Emery, "İkisi de çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Unai Emery ile birlikte basın toplantısında yer alan Emiliano Buendia ise "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz. Onu tanıyoruz. 5 ayda burada etkileyici işler yaptı. Sadece o değil, Fenerbahçe'nin çok iyi bir performansı var." sözlerini sarf etti.

