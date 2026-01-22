Galatasaray'ı üzen seri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet yaşayamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Atletico Madrid ile yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı 3 maç berabere bitti.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray 3, Atletico Madrid ise 9. kez fileleri havalandırdı.
