21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nda yeniden lider

Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nda Buducnost VOLI'yi devirdi ve yeniden liderliğe yükseldi.

calendar 21 Ocak 2026 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 01:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nda yeniden lider
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nun 15. haftasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi İstanbul'da 96-74 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas
Beşiktaş GAİN: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14
Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8
1. Periyot: 27-11
Devre: 49-37
3. Periyot: 76-54
Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.