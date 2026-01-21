21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, transfer yasağına dair açıklama yaptı. Özçoban, "FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyamızın tamamı kapatılmıştır. Teknik sürecin tamamlanmasını beklediğimiz 1 dosyamız kalmıştır." dedi.

calendar 21 Ocak 2026 22:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekledikleri 1 dosyanın kaldığını bildirdi.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta gerçekleştirdiği basın toplantısında, kulüple ilgili gündemde yer alan transfer yasağına neden olan dosyalar, mali süreçler ve transfer çalışmaları hakkında tüm detayları kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaştığını anımsattı.

Bu konularla ilgili duruşlarının ve yol haritalarının son derece açık olduğunu belirten Özçoban, "Bu kapsamda özellikle belirtmek isterim ki FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyamızın tamamı kapatılmıştır. Yalnızca yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını beklediğimiz 1 dosyamız kalmıştır. Bu sürecin de sonuçlanmasıyla birlikte transfer yasağı tamamen ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.


Özçoban, Transfer yasağının kalkmasının ardından, transfer komitesi ve teknik heyetin, Sivasspor'a hem sportif hem de ekonomik anlamda gerçek fayda sağlayacak futbolcuları kadroya katmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
