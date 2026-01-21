21 Ocak
Anadolu Efes artık kazanmak istiyor, rakip Oliympiakos

EuroLeague'de son 7 maçını kaybeden Anadolu Efes, Olympiakos karşısında kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Anadolu Efes artık kazanmak istiyor, rakip Oliympiakos
Anadolu Efes, EuroLeague'in 24. haftasında perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.


Bir maçı eksik Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi. 

- Avrupa kupalarında 899. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 651. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 650 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

 
 
