Edin Dzeko, Schalke'ye imzaya gidiyor

Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, Schalke'ye imza atıyor.



Schalke, 39 yaşındaki futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşma sağladı.



Matteo Moretto'nun haberine göre, Dzeko, kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek ve Schalke 04 ile sözleşme imzalayacak.



Fiorentina forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Bosnalı deneyimli golcü, 2 kez ağları havalandırdı.



