21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-160'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-158'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Göztepe'de Godoi ve Furkan hazır kıta

Göztepe'de cezalı Heliton ve Bokele'nin yokluğunda Fenerbahçe deplasmanında savunmada Alan Godoi, Furkan Bayır ve alternatif olarak Miroshi'nin görev alması bekleniyor.

calendar 21 Ocak 2026 16:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol  Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atan Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Pazar günü deplasmanda sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kart cezalısı durumuna döşen iki stoper, Heliton ve Bokele Kadıköy'de görev alamayacak. Sürekli oynayan iki savunmacısının cezalı duruma düşmesinin ardından gözler Brezilyalı Alan Godoi ve Furkan Bayır'a çevrildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Fenerbahçe deplasmanında Taha Altıkardeş'in yanına Godoi ve Furkan'ı monte edeceği, gerçek mevkisi sol stoper olmasına rağmen orta saha oynayan Miroshi'yi de yine üçlü defansta değerlendirebileceği vurgulandı.

Yaz döneminde Brezilya'nın Operario PR takımından gelen 32 yaşındaki Godoi, Göztepe ile 12 Süper Lig maçına çıktı. Toplamda 530 dakika süre alan deneyimli oyuncu 1 de asist yaptı. Geçen sezonun devre arasından bu yana Göztepe formasını terleten 25 yaşındaki Furkan ise bu sene 9 maçta oynadı. Sahaya 4 kez ilk 11'de çıkan Furkan 339 dakika görev yaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Heliton ve Bokele'nin yokluğunda görev alacak diğer stoperlerine sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Sürekli birlikte oynayan iki stoperimizin aynı anda cezalı duruma düşmesi üzücü oldu. Ancak bu aşamayacağımız bir durum değil, yerlerine oynayacak oyuncularımız için çok önemli bir fırsat" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
