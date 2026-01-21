21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-165'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-163'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Trabzonspor'dan Oulai için Galatasaray'a ret!

Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor, bu teklifi reddetti.

calendar 21 Ocak 2026 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 21:22
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Oulai için Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi ve teklif götürdü.

GALATASARAY'DAN TEKLİF
TRABZONSPOR'DAN RET!

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Christ Oulai için bordo-mavililerin kapısını önemli bir teklifle çaldı.

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'a 20 milyon euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor, Galatasaray'dan Oulai için gelen bu teklifi geri çevirdi.


BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Oulai için teklifler var ama bizim tatmin eden teklif gelmedi." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Fildişili genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.