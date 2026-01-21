21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Mateta'dan geleceği için karar!

Crystal Palace'ta ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta, Premier Lig'de kalmak veya Serie A'ya transfer olmak istiyor.

calendar 21 Ocak 2026 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'ta ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta, geleceği için kararını verdi.

İngiliz ekibine takımdan ayrımak istediğini bildiren Mateta, Suudi Arabistan'a transfer olmak istemiyor.

İNGİLTERE VEYA İTALYA

Romano'nun haberine göre Fransız golcü, Premier Lig'de kalmak veya İtalya Serie A'ya gitmek istiyor.

Mateta için Juventus gündeme gelmişti ancak İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
