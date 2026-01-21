Mateta'dan geleceği için karar!

Crystal Palace'ta ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta, geleceği için kararını verdi.



İngiliz ekibine takımdan ayrımak istediğini bildiren Mateta, Suudi Arabistan'a transfer olmak istemiyor.



İNGİLTERE VEYA İTALYA



Romano'nun haberine göre Fransız golcü, Premier Lig'de kalmak veya İtalya Serie A'ya gitmek istiyor.



Mateta için Juventus gündeme gelmişti ancak İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.



SEZON PERFORMANSI



Crystal Palace forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.



