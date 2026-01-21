21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-157'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-155'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Atletico Madrid'den transfer açıklaması

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, transfer için konuştu.

Atletico Madrid'den transfer açıklaması
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Atletico Madrid maçı öncesi transfer konusunda açıklamalarda bullundu.

Cerezo, "Kimlerin geleceğini bilmiyorum. Şunu söyleyeyim, sadece transfer yapmak için oyuncu getirmek doğru bir yol değil. Onlar izlemeli, incelemeli ve iyi oyuncular olduklarından emin olmalıyız. Her şeyden önemlisii, Atletico'da iyi performans göstereceklerine emin olmalıyız. Mesele sadece para değil, gelenlerin iyi ve takımdan ayrılan oyunculardan daha iyi olmaları gerekiyor." dedi.

Paris Saint-Germain forması giyen ve transferde adı geçen Kang-in Lee ile ilgili konuşan Cerezo, "Bence tüm oyuncular buraya gelene kadar iyidir (Gülerek) Hepsi iyi oyuncular ama uyum sağlamaları, takıma girmeleri gerekiyor. Nasıl olduğunu bilirsiniz." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
