21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Galatasaray MCT Technic, son 16'da ilk maçı kaybetti

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Le Mans Sarthe Basket'e kaybetti.

calendar 21 Ocak 2026 21:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, son 16'da ilk maçı kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)


Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2

1. Periyot: 19-31

Devre: 43-57

3. Periyot: 66-76

Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.