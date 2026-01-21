Bornova 1877'de teknik patron Otlak takıma güveniyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek 12 haftalık galibiyet özlemini sona erdiren ve averajla düşme hattından kurtulan Bornova 1877'de teknik direktör Taner Otlak, oyuncularına güvendiğini vurguladı. Rakipleri karşısında ilk yarıyı rüzgarın da etkisiyle oyun planlarından uzak bir şekilde geçirip 1-0 geriye düştüklerini, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alıp tempoyu yükselterek galibiyete uzandıklarını ifade eden genç teknik adam, "Çok anlamlı bir galibiyet elde ettik. Bu maç, sadece kazanılan 3 puandan ibaret değil" dedi.



"Bu galibiyet çalıştığımız oyunun, doğru analizlerin ve özellikle genç oyuncularımızın gelişime açık karakterinin net bir göstergesidir" ifadelerini kullanan teknik patron Otlak, "Bu soğuk havaya rağmen bizi yalnız bırakmayan, son ana kadar desteğini hissettiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sayıları az olabilir ama verdikleri destek, sahadaki mücadelemizin çok önemli bir parçasıydı. Oyuncu grubuma güveniyorum. Her şartta oyunun içinde kalmayı, mücadeleden vazgeçmemeyi ve doğru oyunu oynamayı sürdürüp yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu



