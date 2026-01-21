21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-156'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-154'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Bornova 1877'de teknik patron Otlak takıma güveniyor

Bornova 1877'de teknik direktör Taner Otlak, 12 haftalık galibiyet hasretini sona erdiren zaferin oyuncuların gelişimi ve mücadele azminin göstergesi olduğunu belirterek takımına güvenini vurguladı.

calendar 21 Ocak 2026 17:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877'de teknik patron Otlak takıma güveniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek 12 haftalık galibiyet özlemini sona erdiren ve averajla düşme hattından kurtulan Bornova 1877'de teknik direktör Taner Otlak, oyuncularına güvendiğini vurguladı. Rakipleri karşısında ilk yarıyı rüzgarın da etkisiyle oyun planlarından uzak bir şekilde geçirip 1-0 geriye düştüklerini, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alıp tempoyu yükselterek galibiyete uzandıklarını ifade eden genç teknik adam, "Çok anlamlı bir galibiyet elde ettik. Bu maç, sadece kazanılan 3 puandan ibaret değil" dedi.

"Bu galibiyet çalıştığımız oyunun, doğru analizlerin ve özellikle genç oyuncularımızın gelişime açık karakterinin net bir göstergesidir" ifadelerini kullanan teknik patron Otlak, "Bu soğuk havaya rağmen bizi yalnız bırakmayan, son ana kadar desteğini hissettiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sayıları az olabilir ama verdikleri destek, sahadaki mücadelemizin çok önemli bir parçasıydı. Oyuncu grubuma güveniyorum. Her şartta oyunun içinde kalmayı, mücadeleden vazgeçmemeyi ve doğru oyunu oynamayı sürdürüp yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.