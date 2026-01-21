Okan Buruk: 'Liverpool maçında yapmıştık'

Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı.

Baena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.