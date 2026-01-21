21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Okan Buruk: "Liverpool maçında yapmıştık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi konuştu.

calendar 21 Ocak 2026 20:16
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak.
 
Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
 
"Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı.
 
Baena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.
 
Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım.
 
Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
