21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda boy gösterecek.

21 Ocak 2026 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak
 Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre atıcılıkta 2026 yılının ilk uluslararası organizasyonu Münih'te düzenlenecek.

H&N Kupası'nda bugün başlayacak müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek atıcılar şöyle:

Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, İsmail Keleş, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Yusuf Karabina, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Elif Duygu Eren Kotoş ve Şule Nur Tekeli.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
