UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinde kritik 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

calendar 21 Ocak 2026 17:48
Haber: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta fikstürü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.


Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)

23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
