Altay'a noel piyangosu

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da FIFA dosyalarıyla boğuşan yönetim noel tatili sayesinde ödemeler konusunda süre kazanıp derin bir nefes aldı. FIFA'nın 20 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında noel tatili olması nedeniyle oyunculara yapılması gereken ödemeleri 16 gün ötelediği ifade edildi. Altay bu sayede eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a son ödeme tarihi olan 8 Ocak'ta ödeme yapmaktan kurtuldu.İzmir temsilcisinin cuma gününe kadar Stachowiak'la anlaşamazsa FIFA'dan -6 puan silme cezası alacağı ifade edildi. Altay, son ödeme tarihi daha önce 15 Ocak olarak açıklanan Hollandalı Leandro Kappel, Fildişi Sahilli Serge Aka ve Brezilyalı William De Amorim'le ay sonuna kadar el sıkışmazsa -12 puan silme ve küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Yönetim kaynak arayışlarını sürdürüyor.