Thibaut Courtois: 'Ayrılık kararına etki edemeyiz'

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco karşılaşmasının ardından konuştu.



Monaco maçının ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığı ile ilgili gelen, "Xabi Alonso'nun artık sizinle birlikte olmadığını öğrendiğinizde nasıl hissettiniz?" sorusuna cevap veren Belçikalı eldiven, "Bu kulübün kararı ve biz oyuncular olarak bunu kabul etmek zorundayız. Biz buna etki edemeyiz." dedi.



Courtois, "Evet, son haftalarda işler pek iyi gitmemiş olabilir ama yine de kazandık. Sonuçta, bu kararlar kulüp tarafından veriliyor ve bizim bu kararlar üzerinde hiçbir etkimiz yok." sözlerini sarf etti.



