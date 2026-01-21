21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-165'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-163'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Thibaut Courtois: "Ayrılık kararına etki edemeyiz"

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, teknik direktör Xabi Alonso ile ilgili verilen ayrılık kararını değerlendirdi.

calendar 21 Ocak 2026 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco karşılaşmasının ardından konuştu.

Monaco maçının ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığı ile ilgili gelen, "Xabi Alonso'nun artık sizinle birlikte olmadığını öğrendiğinizde nasıl hissettiniz?" sorusuna cevap veren Belçikalı eldiven, "Bu kulübün kararı ve biz oyuncular olarak bunu kabul etmek zorundayız. Biz buna etki edemeyiz." dedi.

Courtois, "Evet, son haftalarda işler pek iyi gitmemiş olabilir ama yine de kazandık. Sonuçta, bu kararlar kulüp tarafından veriliyor ve bizim bu kararlar üzerinde hiçbir etkimiz yok." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
