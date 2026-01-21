21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-161'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-159'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Gareth Bale: "Xabi Alonso'ya şaşırmadım"

Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, İspanyol ekibinin Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararına şaşırmadığını söyledi.

calendar 21 Ocak 2026 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gareth Bale: 'Xabi Alonso'ya şaşırmadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, kulübün yollarını ayırdığı teknik direktör Xabi Alonso ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Galli eski yıldız, "Her şeyin bu kadar çabuk gerçekleşmesine şaşırdınız mı? Xabi Alonso sadece 8 ay çalıştı." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hayır, dürüst olmak gerekirse şaşırmadım. Real Madrid'de işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum; sonuç alamazsan, gidersin. Alonso da böyle oldu. Üzücü ama Real Madrid'de işler böyle yürür. Bugünlerde büyük bir takımda teknik direktörlük yapmak zor." dedi.

Bale, "Alonso, oyuncu olarak bu soyunma odasındaydı. Belki de teknik direktörlük konusunda işlerin ne kadar zor olacağını hafife aldı?" sorusunun ardından, "Belki. Xabi, harika bir teknik direktör. Bayer Leverkusen'de kupalar kazandı ve takımı inanılmaz iyi çalıştırdı. Ama Real Madrid'de koç değil, menajer olmalısınız! Soyunma odasında oyuncuların egolarını iyi yönetmelisiniz. Taktik üzerinde çok fazla çalışmanıza gerek bile yok; bir anda maçı değiştirebilecek süper starların var. Alonso'nun harika bir koç ve taktikçi olduğunu kabul edebiliriz ama Real Madrid'de işe yaramadı." sözlerini sarf etti.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.