Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Juventus ile Benfica karşı karşıya geldi. Maçı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Khephren Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.
Benfica'da 81. dakikada Vangelis Pavlidis penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 82 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 12'ye yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica 6 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Juventus, Monaco'ya konuk olacak. Benfica, Real Madrid'i ağırlayacak.
