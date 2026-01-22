21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Juventus, Benfica'ya puan vermedi!

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırladığı maçı 2-0 kazandı.

calendar 22 Ocak 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 01:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Juventus ile Benfica karşı karşıya geldi. Maçı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Khephren Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Benfica'da 81. dakikada Vangelis Pavlidis penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 82 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 12'ye yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Juventus, Monaco'ya konuk olacak. Benfica, Real Madrid'i ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
