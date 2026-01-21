Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-20 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de yapıldı.



5 gün süren yoğun ve çekişmeli müsabakalar sonucunda Samsunspor sporcuları kürsüde yer almayı başardı. Şampiyonada Samsunspor formasıyla mücadele eden Yunus Emre Boyun, Genç Erkek Tekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, Genç Kadın Tekler kategorisinde yarışan Yağmur Tosun ise Türkiye 2'nciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Sporcularının başarılarını değerlendiren Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Raffa Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. 5 gün süren çekişmeli maçlar sonucunda Samsun'a farklı kategorilerde Türkiye derecesi getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor Bocce Takımımız 30'u milli sporcu olmak üzere 140 lisanlı sporcumuz bulunmaktadır. Bu sene yapılacak Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerinde sporcularıma başarılar diliyorum. Ülkemize 2025 yılında getirdiğimiz Avrupa ve Dünya dereceleri gibi inşallah 2026 yılında da Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya getiririz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



