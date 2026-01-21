21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-161'
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-159'
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
Chelsea-Pafos FC
23:00
Marsilya-Liverpool
23:00
Slavia Prag-Barcelona
23:00
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
Juventus-Benfica
23:00
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Samsunspor Bocce Takımı'ndan Yağmur Tosun Türkiye 2'ncisi, Yunus Emre Boyun da Türkiye 3'üncüsü oldu.

calendar 21 Ocak 2026 16:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü
Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-20 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de yapıldı.

5 gün süren yoğun ve çekişmeli müsabakalar sonucunda Samsunspor sporcuları kürsüde yer almayı başardı. Şampiyonada Samsunspor formasıyla mücadele eden Yunus Emre Boyun, Genç Erkek Tekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, Genç Kadın Tekler kategorisinde yarışan Yağmur Tosun ise Türkiye 2'nciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporcularının başarılarını değerlendiren Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Raffa Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. 5 gün süren çekişmeli maçlar sonucunda Samsun'a farklı kategorilerde Türkiye derecesi getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor Bocce Takımımız 30'u milli sporcu olmak üzere 140 lisanlı sporcumuz bulunmaktadır. Bu sene yapılacak Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerinde sporcularıma başarılar diliyorum. Ülkemize 2025 yılında getirdiğimiz Avrupa ve Dünya dereceleri gibi inşallah 2026 yılında da Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya getiririz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
