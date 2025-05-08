Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.



Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.



Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.



Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi.



PERFORMANSI



İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.



