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Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini buldu: Yoane Wissa!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun alternatifi olarak Brentford forması giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

calendar 08 Mayıs 2025 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini buldu: Yoane Wissa!
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.

Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.

Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi.

PERFORMANSI

İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı. 

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