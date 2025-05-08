Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.
Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.
Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.
Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi.
PERFORMANSI
İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini buldu: Yoane Wissa!
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun alternatifi olarak Brentford forması giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe
- 12:24 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor!
- 12:21 Gaziantep FK'da 5 isim sarı kart sınırında
- 12:19 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four heyecanı
- 12:07 Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk peşinde
- 12:06 Ben Simmons için en güçlü aday Boston Celtics
- 12:05 Shaq: "Modern pivotlara nasıl oynamaları gerektiğini ben söyleyemem"
- 12:03 Gregory: "Durant ve Beal için en uygun koçu bulacağız"
- 12:03 Morais'ten Sivasspor maçı açıklaması
- 12:02 Holiday, NBA Sosyal Adalet Şampiyonu Ödülü'nün sahibi oldu
- 12:00 Rockets ve VanVleet arasında opsiyon tarihi 29 Haziran'a ertelendi
- 11:59 Kings, Mike Woodson'ı baş yardımcı antrenör olarak görevlendirdi
- 11:54 Şanlıurfa'nın futbol takımları küme düştü!
- 11:54 Trabzonspor, hasreti bitirmek istiyor!
- 11:49 Burak Yılmaz: "Bu ölüm ya da yaşam değil!"
- 11:48 Curry, hamstring sakatlığıyla en az 1 hafta yok
- 11:43 Okan Buruk, tarihe geçmeye hazırlanıyor
- 11:30 Muslera, Türk futbol tarihine geçiyor!
- 11:29 Beşiktaş'ta işler tersine döndü: Jackson Muleka!
- 11:14 Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini buldu: Yoane Wissa!
- 11:11 Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
- 11:00 Gomis: "Osimhen'e tavsiyem yok"
- 10:42 Okan Buruk'tan kritik orta saha üçlüsü kararı!
- 10:26 50 günde dönüş: Beşiktaş'ta Uduokhai'den mucize!
- 10:25 Beşiktaş'ta Serdal Adalı umduğunu bulamadı!
- 10:21 Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!
- 10:00 Maradona soruşturmasında yeni belge!
- 09:57 Knicks'ten Boston'a 2-0 şoku, OKC'den 87 sayılık devre!
- 09:56 Fenerbahçe'den Başar Önal sürprizi!
- 09:42 Galatasaray'da şampiyonluk, tecrübeyle sabit
- 09:34 Galatasaray'da Barış Alper'le anlaşma!
- 09:32 Beşiktaşlı oyuncuya fair play ödülü!
- 09:29 Galatasaray'da 5. yıldız için kutlama hazırlığı!
- 09:27 Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın hamleleri!
- 09:22 Fred için Körfez'den teklif hazırlığı
- 09:19 Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!
- 09:10 Beşiktaş'tan kanat harekatı: Jens Petter Hauge!
- 09:05 Fenerbahçe'de B planı: Aymeric Laporte
- 09:03 Beşiktaş'tan Jutgla hamlesi!
- 08:50 Transfer için geliyorlar: Romulo
- 08:44 Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku!
- 08:41 Beşiktaş'tan Taylan Bulut hamlesi
- 08:41 Beşiktaş'ta golcü harekatı: Dominic Calvert-Lewin
- 08:36 Kocaelispor, Henry Onyekuru için harekete geçti!
- 08:34 Sane için kesenin ağzı açıldı!
- 08:32 Saint-Maximin, Fransa'ya gitti!
- 08:27 Galatasaray'da Mertens yerine Bernardo Silva
- 08:26 Beşiktaş'ta transferde kritik gün: Patrick Berg
- 08:06 Galatasaray'a geri dönüş!
- 07:52 Fenerbahçe'de En Nesyri kararı!
- 07:51 Aston Villa, Mustafa Hekimoğlu için geliyor
- 07:38 Fenerbahçe'den 30 milyon euro'luk transfer yanıtı
- 02:06 Premier Lig'i yıkan Fransız gücü: PSG
- 01:50 Al Nassr yenildi, Ronaldo'dan takım arkadaşlarına olay hareket
- 01:16 Napoli'den Kevin de Bruyne hamlesi!
- 01:04 Konya Büyükşehir'den hayati galibiyet
- 00:53 Türkiye şampiyonu boksör Gökdeniz Yağar'a 3 yıl men cezası
- 00:50 A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya mağlup oldu
- 00:22 F1 ekibi Alpine, sıradaki 5 etapta Arjantinli pilot Colapinto'nun yarışacağını açıkladı
- 00:15 ALBA Berlin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
- 23:54 PSG, Arsenal'i yıkarak finalde!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk peşinde
Premier Lig'i yıkan Fransız gücü: PSG
Napoli'den Kevin de Bruyne hamlesi!
PSG, Arsenal'i yıkarak finalde!
Harry Kane, rekorlarını şampiyonlukla taçlandırdı
Inter - Barcelona maçında tarihe geçen sonuç: 4-3'lük maçta tur Inter'in
Arda Güler'den sosyal medyadan çocukluk paylaşımı!
Manchester City, Ait-Nouri'yi gündemine aldı!
Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif: Yıllık 76 Milyon euro!
Manchester United, Antony'nin fiyatını belirledi: 50 milyon Euro!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması!
-
2
Fenerbahçe'de En Nesyri kararı!
-
3
Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!
-
4
Premier Lig'i yıkan Fransız gücü: PSG
-
5
Ali Koç'tan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp için olay sözler
-
6
PSG, Arsenal'i yıkarak finalde!
-
7
Galatasaray'da Barış Alper'le anlaşma!
-
8
Napoli'den Kevin de Bruyne hamlesi!
-
9
Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!
-
10
Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku!
EN ÇOK YORUMLANANLAR