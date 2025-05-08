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Fenerbahçe'de En Nesyri kararı!

Fenerbahçe, Faslı golcü En-Nesyri'nin yıllık 4.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulup 25 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor ancak henüz resmi bir teklif almış değil.

calendar 08 Mayıs 2025 07:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En Nesyri kararı!
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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları da başladı.

Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ileri hatta kaliteli isimler transfer etmeyi düşünürken, eldeki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

Fenerbahçe'de 26 gol - 7 asiste imza atan Faslı golcü Youssef En-Nesyri de formsuzluğunu sürdürüyor. Yıldız futbolcu, son olarak forma giydiği 7 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.

YILDIZ İSME TEKLİF YOK

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle alınan oyuncuyu satmaya hazır ancak hiç teklif yok. Yıldız futbolcu, yıllık 4.5 milyon Euro ile takımda maaş bütçesini zorlayan isimlerin başında geliyor.

TEK UMUT SUUDİ ARABİSTAN

Kulüp, satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere umut bağlarken, hedeflenen bonservis rakamı 25 milyon Euro.

KARİYER REKORU KIRDI

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 26 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.

Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.



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