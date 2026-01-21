21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Polonyalı yıldızın yeni takımı ve kulübün bu transferden kasasına girecek para belli oldu.

calendar 21 Ocak 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte ödenecek bonservis
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık netleşti.

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği Sebastian Szymanski için Rennes ile anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM AYRILIYOR

Le Parisien'in Rennes kulübü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Fransız kulübü arasında bu sabah saatlerinde tüm şartlarda ve koşullarda anlaşma sağlandı.
Rennes Kulübü'nün, Szymanski'nin bugün Fransa'ya gelmesini ve cumartesi günü sahaya çıkmasını umduğu belirtildi.


10,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Öte yandan takımdan ayrılması kesinleşen Polonyalı yıldız, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

HAFTA SONUNA KADAR İDMANLARA BAŞLAYACAK

Fransa'da sağlık kontrollerinden geçecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla hafta sonuna kadar idmanlara başlayacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin euroya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi. 

 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

