Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte ödenecek bonservis

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de ayrılık netleşti.Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği Sebastian Szymanski için Rennes ile anlaşma sağlandı.Le Parisien'in Rennes kulübü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Fransız kulübü arasında bu sabah saatlerinde tüm şartlarda ve koşullarda anlaşma sağlandı.Rennes Kulübü'nün, Szymanski'nin bugün Fransa'ya gelmesini ve cumartesi günü sahaya çıkmasını umduğu belirtildi.Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması kesinleşen Polonyalı yıldız, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.



HAFTA SONUNA KADAR İDMANLARA BAŞLAYACAK



Fransa'da sağlık kontrollerinden geçecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla hafta sonuna kadar idmanlara başlayacak.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?



Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin euroya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.







