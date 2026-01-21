Trabzonspor'dan resmen ayrıldı

Anderlecht, Trabzonspor'dan Danylo Sikan'ın transferini açıkladı.
Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
TRABZONSPOR'UN ALACAĞI BONSERVİS
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro alındığı, 500 bin Euro bonus maddesi olduğu ve sonraki satış karından yüzde 20 pay alınacağı belirtildi.
TRABZONSPOR'DA 4 GOL ATTI
24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.
