21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Galatasaray - Napoli: Lang görüşmelerinde son durum

Galatasaray, Noa Lang'in transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlıklar, opsiyonun devreye gireceği şartlar üzerinden devam ediyor.

calendar 21 Ocak 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray - Napoli: Lang görüşmelerinde son durum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Noa Lang ile kişisel şartlarda anlaştı.

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Zorunlu olmayan şartlı satın alma opsiyonu ile maliyetin yaklaşık 27 Milyon Euro olması bekleniyor ve bu konuda pazarlıklar son aşamaya geldi.

İki kulüp arasında opsiyonun devreye girmesi için gereken maç sayısı ve diğer detaylar üzerine görüşmeler devam ediyor.


ANLAŞILIRSA LANG'IN MAAŞI

Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor.

NAPOLI'DE 27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon başında transfer olduğu Napoli formasıyla 26 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.