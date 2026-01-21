Galatasaray - Napoli: Lang görüşmelerinde son durum

Galatasaray, Noa Lang ile kişisel şartlarda anlaştı.
DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Zorunlu olmayan şartlı satın alma opsiyonu ile maliyetin yaklaşık 27 Milyon Euro olması bekleniyor ve bu konuda pazarlıklar son aşamaya geldi.
İki kulüp arasında opsiyonun devreye girmesi için gereken maç sayısı ve diğer detaylar üzerine görüşmeler devam ediyor.
ANLAŞILIRSA LANG'IN MAAŞI
Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor.
NAPOLI'DE 27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon başında transfer olduğu Napoli formasıyla 26 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
