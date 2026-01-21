21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-160'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-158'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı!
Juventus, Yusuf En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile kiralama ve sezon sonunda mecburi satın alma opsiyonu şartıyla anlaştı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; En-Nesyri ve Juventus, her konuda anlaşma sağlandı.

5 MİLYON KİRALAMA, 20 MİLYON ZORUNLU OPSİYON


Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventus, En-Nesyri'nin 8 milyon Euro'luk maaşını ödemeyi kabul etti.

Haberin detayında Juventus'un 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonunda ise 20 milyon Euro bonservis ödeyip En-Nesyri'yi bonservisiyle kadrosuna katacağı kaydedildi.

F.BAHÇE, 19.5 MİLYONA ALMIŞTI

28 yaşındaki Faslı golcü, 2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

F.BAHÇE'DE 38 GOL 9 ASİST

En-Nesyri, Fenerbahçe forması giydiği 77 resmi maçta 38 gol atıp 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
