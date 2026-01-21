Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı!

Juventus, Yusuf En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile kiralama ve sezon sonunda mecburi satın alma opsiyonu şartıyla anlaştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; En-Nesyri ve Juventus, her konuda anlaşma sağlandı.
5 MİLYON KİRALAMA, 20 MİLYON ZORUNLU OPSİYON
Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventus, En-Nesyri'nin 8 milyon Euro'luk maaşını ödemeyi kabul etti.
Haberin detayında Juventus'un 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonunda ise 20 milyon Euro bonservis ödeyip En-Nesyri'yi bonservisiyle kadrosuna katacağı kaydedildi.
F.BAHÇE, 19.5 MİLYONA ALMIŞTI
28 yaşındaki Faslı golcü, 2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
F.BAHÇE'DE 38 GOL 9 ASİST
En-Nesyri, Fenerbahçe forması giydiği 77 resmi maçta 38 gol atıp 8 asist yaptı.
