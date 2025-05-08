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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın hamleleri!

Beşiktaş'ı moral ve sportif olarak düzlüğe çıkardıktan sonra, ekonomik açıdan da hedeflerine ulaştırmayı planlayan Başkan Serdal Adalı kulübün geleceği için kolları sıvadı.

calendar 08 Mayıs 2025 09:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın hamleleri!
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Serdal Adalı, en çalkantılı bir dönemde Beşiktaş'ın başkanlık koltuğuna oturdu. Önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı. Takımı deyim yerindeyse dipten aldı. Ve siyah beyazlılar bir hedefe ulaşmak üzere. 

Başkan Adalı artık yeni bir döneme giriyor ve asıl sınav şimdi başlıyor. Yeni yönetim ve kadroyla Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışına hazırlanıyor. Adalı, çilek transferi ve birkaç takviye ile birlikte siyah-beyazlı camiayı gelecek sezon şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor.

HEDEF MALİ BAĞIMSIZLIK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapıyı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarıları daha da ileriye götürecek yatırımlara alan açmak amacıyla büyük bir hamle başlattı.

Bir yandan sermaye artırımına giderken, diğer yandan da Dikilitaş'ta bulunan araziye konut ve işyerleri için ortaklık protokolü imzaladı. Mayıs'taki seçimden güçlü çıkmayı hedefleyen Adalı, Beşiktaş'ın geleceği için tarihi adım attı.



 

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