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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'deki Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

calendar 08 Mayıs 2025 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler



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