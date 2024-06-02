Mourinho, Suudileri hem üzdü hem şaşırttı

Futbolda son zamanların çekim merkezlerinden birisi haline gelen Suudi Arabistan bu kez baltayı taşa vurdu.
Jose Mourinho'nun Roma'dan ayrılmasının ardından yeni sezonla birlikte bu ülkeden bir takımın başına geçmesine neredeyse kesin gözüyle bakan Suudiler, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmasıyla büyük hayal kırıklığına uğradı.
''SUUDİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''
Suudi ve Körfez medyası ile Mısır basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi: "Mourinho, Suudi Ligi'ni görmezden gelerek Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor", "Mourinho şok edici bir hamleyle Suudi Ligi'nin en iyilerini hayal kırıklığına uğrattı", "Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde aldığı sürpriz kararla Suudi lig kulüplerini şok etti", "Jose Mourinho, teknik direktörlük geleceğine ilişkin sürpriz bir kararla Suudi Profesyonel Ligi kulüplerini şok etti."
YÜKLÜ MİKTARDA ÜCRETTEN VAZGEÇTİ
Haberlerde ayrıca Avrupa futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olduğu vurgulanan Mourinho'nun adının, ülkenin en üst ligine yeni yükselen Al-Qadisiyah'ın yanı sıra, Al-Ittihad ve Al-Nasr gibi Suudi Ligi'ndeki büyük kulüplerle anıldığı ifade edildi. Fenerbahçe ile 2+1 senelik anlaşma sağlayan Portekizli teknik adamın, Suudi Arabistan'da kazanacağı çok yüklü miktarda yıllık ücretten vazgeçtiği de vurgulandı.
Jose Mourinho'nun Roma'dan ayrılmasının ardından yeni sezonla birlikte bu ülkeden bir takımın başına geçmesine neredeyse kesin gözüyle bakan Suudiler, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmasıyla büyük hayal kırıklığına uğradı.
''SUUDİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''
Suudi ve Körfez medyası ile Mısır basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi: "Mourinho, Suudi Ligi'ni görmezden gelerek Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor", "Mourinho şok edici bir hamleyle Suudi Ligi'nin en iyilerini hayal kırıklığına uğrattı", "Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde aldığı sürpriz kararla Suudi lig kulüplerini şok etti", "Jose Mourinho, teknik direktörlük geleceğine ilişkin sürpriz bir kararla Suudi Profesyonel Ligi kulüplerini şok etti."
YÜKLÜ MİKTARDA ÜCRETTEN VAZGEÇTİ
Haberlerde ayrıca Avrupa futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olduğu vurgulanan Mourinho'nun adının, ülkenin en üst ligine yeni yükselen Al-Qadisiyah'ın yanı sıra, Al-Ittihad ve Al-Nasr gibi Suudi Ligi'ndeki büyük kulüplerle anıldığı ifade edildi. Fenerbahçe ile 2+1 senelik anlaşma sağlayan Portekizli teknik adamın, Suudi Arabistan'da kazanacağı çok yüklü miktarda yıllık ücretten vazgeçtiği de vurgulandı.
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