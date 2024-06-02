Thibaut Courtois: ''Şanslı olduğumuz anlardı''

Real Madridli kaleci Thibaut Courtois, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thibaut Courtois: ''Şanslı olduğumuz anlardı''
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02 Haziran 2024 01:44
Real Madridli kaleci Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanılan Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız kaleci mutlu olduğunu dile getirerek, ''Takım arkadaşlarımdan ve personelden çok fazla destek aldım. Bu sakatlıkla dolu bir sezonu bu şekilde, burada kazanarak bitirdiğim için çok mutluyum. O günden bu yana oynadığım beş maçta beş gol yemedim.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Courtois, "İlk yarıda koçun bizden istediğini yapmadık. Çok kolay boş alana sahiplerdi ve gerçekten iyi baskı yapamadık. İkinci yarıda 4-3-3'e geçtik ve bu yardımcı oldu. İlk yarıda daha fazla kontrole sahiptik ama rahatlıkla 2-0 geriye düşebilirdik. Biraz şanslı olduğumuz anlardı." ifadelerini kullandı.

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