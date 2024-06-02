Manchester United'da sol beke aday Grimaldo

Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United transfer çalışmalarına başladı.



Daily Maily'de yer alan habere göre; Manchester United, sol bek arayışlarında listesine Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu ekledi.



İngiliz devinin, Erik ten Hag'ın raporu doğrultusunda Alman ekibine kısa zamanda teklif yapacağı belirtildi.



BİRÇOK TALİBİ VAR



Haberde Manchester United'ın dışında Grimaldo'yu İtalya, İspanya'dan da isteyen takımların olduğu dile getirildi.



SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Grimaldo, bu sezon çıktığı 51 maçta 12 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU