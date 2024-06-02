Fenerbahçe'den Bellingham açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası önceki gece Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Bellingham açıklaması
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02 Haziran 2024 14:19
Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası önceki gece Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.

Jude Bellingham'ın, annesinin Jose Mourinho'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemesi ve ikilini fotoğraflarını çekmesine değinen Fenerbahçe Kulübü, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in 2-0 kazandığı finalin ardından Jose Mourinho ile Jude Bellingham arasında eğlenceli bir diyalog geçmiş ve Mourinho, genç yıldıza, 'Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan daha sakin oyna' diyerek takılmıştı.

Portekizli teknik adam, annesi ile fotoğrafını çekildiği Jude Bellingham'a, 'Şimdi sen de buna karşılık olarak Fenerbahçe'ye gel' diyerek şakalaşmıştı.
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