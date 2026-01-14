14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-257'
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Guti Hernandez'den Vinicius sorusuna cevap

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, yeni sözleşme haberleri çıkan Vinicius Junior'un olası ayrılığıyla ilgili konuştu.

calendar 14 Ocak 2026 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guti Hernandez'den Vinicius sorusuna cevap
Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.

Brezilyalı yıldızın olası satışıyla ilgili gelen soruya cevap veren Guti Hernandez, "Bilmiyorum, bence bu kulübün kararı. Vinicius çok önemli bir oyuncu. Çok para kazanıp bir santrfor transfer edebilir ve Mbappe'yi sol kanatta kullanabiliriz, bu doğru. Yapılabilecek çok şey var ama bu kulübün kararı." diye konuştu.

Vinicius Junior'dan övgü dolu sözlerle bahseden İspanyol efsane, "Bence Vinicius şu anda Real Madrid kadrosunda dokunulmaz olmalı. Bence o bu takımın kilit oyuncusu. Formunda olduğunda, bence dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri." sözlerini sarf etti.


Real Madrid ile yeni sözleşme imzalayacağı haberleri çıkan 25 yaşındaki Vinicius'un, İspanyol devi ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Real Madrid forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Vinicius Junior, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
