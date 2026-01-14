Guti Hernandez'den Vinicius sorusuna cevap

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.Brezilyalı yıldızın olası satışıyla ilgili gelen soruya cevap veren Guti Hernandez,diye konuştu.Vinicius Junior'dan övgü dolu sözlerle bahseden İspanyol efsane,sözlerini sarf etti.Real Madrid ile yeni sözleşme imzalayacağı haberleri çıkan 25 yaşındaki Vinicius'un, İspanyol devi ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.Real Madrid forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Vinicius Junior, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.