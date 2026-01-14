Guti Hernandez'den Vinicius sorusuna cevap

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.
Brezilyalı yıldızın olası satışıyla ilgili gelen soruya cevap veren Guti Hernandez, "Bilmiyorum, bence bu kulübün kararı. Vinicius çok önemli bir oyuncu. Çok para kazanıp bir santrfor transfer edebilir ve Mbappe'yi sol kanatta kullanabiliriz, bu doğru. Yapılabilecek çok şey var ama bu kulübün kararı." diye konuştu.
Vinicius Junior'dan övgü dolu sözlerle bahseden İspanyol efsane, "Bence Vinicius şu anda Real Madrid kadrosunda dokunulmaz olmalı. Bence o bu takımın kilit oyuncusu. Formunda olduğunda, bence dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri." sözlerini sarf etti.
Real Madrid ile yeni sözleşme imzalayacağı haberleri çıkan 25 yaşındaki Vinicius'un, İspanyol devi ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Real Madrid forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Vinicius Junior, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
