14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-258'
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Conor Gallagher, Tottenham'a imza attı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi olan Atletico Madrid, önemli bir satış gerçekleştirdi. İspanyol ekibi, orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı 40 milyon euro bonservisle Tottenham'a gönderdi.

calendar 14 Ocak 2026 19:08 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 19:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Conor Gallagher, Tottenham'a imza attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İngiltere Premier Lig'e geri döndü.

Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Gallagher için Tottenham ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İspanyol ekibi, Callagher'ın transferinden 40 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Atletico Madrid'e 2024 yazında Chelsea'den transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bir buçuk yıllık aranın ardından ülkesi İngiltere'ye geri döndü.

Atletico Madrid forması altında toplamda 77 maça çıkan Gallagher, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.