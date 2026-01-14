14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-258'
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Thomas Reis: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Aliağa Futbol'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, sergilenen oyundan memnun olduklarını belirterek galibiyetin sonuna kadar hak edildiğini söyledi.

calendar 14 Ocak 2026 18:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Aliağa Futbol'u 6-2 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
Thomas Reis, müsabakanın ardından Aliağa Atatürk Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Galibiyetten mutlu olduklarını belirten Reis, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sonuç olarak üç farklı kulvarda mücadele ediyoruz ve bugün de çok iyi bir performans gösterdik. Çok önemli bir oyun sergileyerek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.
 
Defanstaki hataları da konuşmalarının gerektiğini vurgulayan Reis, sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle karşılaşmaya farkl kadroyla çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiridi.
 
Reis, şöyle konuştu:
 
"Hangi kulvarda oynarsak oynayalım her zaman olabildiğince tecrübe edinmeye çalışıyoruz. İyi bir performans göstermeye çalışıyoruz ve onu da sürdürmek istiyoruz. Birçok karşılaşma oynamak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şubat ayında oynamamız gereken 7 karşılaşma var ve biz de takım halinde bütün karşılaşmalara her kulvarda hazır çıkmaya çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sakat oyuncularımızın da dönmesi lazım. Umarım sakatlıklarını en kısa sürede atlatırlar ve bize katılırlar. Bugün kazanmak çok önemliydi. Türkiye Kupası'nda birinci hedefimiz çeyrek finale kalmak. Daha sonrasında da hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde play-offu geçmek olacaktır."
 
ALİAĞA FUTBOL CEPHESİ
 
Aliağa Futbol Teknik Direktörü Polat Çetin ise maçın ilk dakikalarında yedikleri goller ve gördükleri kırmızı kart nedeniyle saha içindeki dengenin ve konstantrasyonunun bozulduğunu ifade etti.
 
Samsunspor'un iyi takım olduğunu kaydeden Çetin, "Aliağa'dan üst ligde oynayan bir takım. Avrupa'da yaptıkları belli. Bu takıma karşı oynamak zaten zor. Bizim derdimiz halkımıza, taraftarımıza keyifli maç izletebilmekti. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu gerçekleştirebiliriz. Daha iddialı bir maç ortaya koyabiliriz. Samsunspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.