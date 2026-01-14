Nijerya'nın yeni kralı: Victor Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, dünya futbolunda yankı uyandırmaya devam ediyor.
Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselen ve bu yolda attığı 4 golle liderlik yapan Osimhen, BBC Sport'un yakın merceğine alındı.
"Osimhen nasıl 'Nijerya futbolunun kralı' oldu?" başlıklı yazıda süperstar için "Şüphesiz en büyük yıldız olarak görülüyor ve insanlar ona hayranlık duyuyor" denildi.
İşte BBC'nin Victor Osimhen incelemesi:
"Nijerya'da Victor Osimhen varsa umut da vardır.
27 yaşındaki forvet ve Nijerya milli takım arkadaşları, Çarşamba günü Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas ile karşılaşacak. Nijerya, şu ana kadar oynadığı beş maçta beş galibiyet aldı.
Osimhen, dört golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında Liverpool ve Mısırlı Muhammed Salah ile birlikte ikinci sırada yer alıyor ve Faslı Brahim Diaz'ın bir gol gerisinde.
Ancak turnuva, Galatasaray'ın forveti Osimhen ve 'Süper Kartallar' için kolay geçmedi. Sahada yaşanan yüksek profilli bir tartışma, etkileyici performanslarını gölgede bırakma tehlikesi yarattı. Nijerya'nın reddettiği haberlere göre, Mozambik'i 4-0 yendikleri son 16 turu maçında Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma manşetlere taşındı ve Osimhen'in kampı terk etmekle tehdit ettiği bile iddia edildi.
Osimhen, net bir gol pozisyonunda kendisine pas atmayan Lookman ile tartıştı ve ardından teknik direktör Eric Chelle'ye kendisini oyundan alması için işaret etti. Chelle de bunu yaptı. Osimhen, maçın bitiminde sahadaki kutlamalara katılmadan doğrudan tünele gitti. Olaylar daha sonra yatıştı ve Osimhen'in kendisi de dahil olmak üzere oyuncular ve Chelle, maçın bitiminden kısa süre sonra iç çatışmanın çözüldüğünü vurguladılar. Ancak onu en iyi tanıyanlar, Osimhen'in kazanma arzusu olmasaydı aynı forvet olamayacağını ve forvete yönelik bencillik suçlamalarının gerçeklerden uzak olduğunu söylüyorlar.
Nijerya'nın 37 golle en çok gol atan oyuncusu Rashidi Yekini'yi yakalamak için iki gol atması gereken Osimhen, Nijerya futbol tarihine adını yazdırmak üzere.
Osimhen, "Rekoru yakalamam ya da geçmem önemli değil. Bence Rashidi Yekini, Nijerya'nın yetiştirdiği en iyi forvet. Sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Tabii ki, Süper Kartallar'ın tarihinin bir parçası olmak harika bir şey. Bu yüzden, ülkem için önemli bir şey kazanmaya çalışıyorum. Ve takım arkadaşlarımın yardımıyla bu yolda olduğumu düşünüyorum." dedi.
"ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ"
Lagos'ta doğan Galatasaray forvetinin çocukluğu, hayal edilemeyecek kadar zor geçti.
Anne ve babasının ölümü nedeniyle çocukken trafikte su satmak zorunda kaldı ve kendisi, erkek kardeşi ve kız kardeşi için kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Bir zamanlar Osimhen'in kaptanı olan eski Nijerya defans oyuncusu William Troost-Ekong, Osimhen'in çocukluğunun rekabetçiliğine etkisini açıkladı.
BBC World Service'e verdiği demeçte, "Zor bir çocukluk geçirdi" dedi.
"Kardeşleri için kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, anne ve babasını çok genç yaşta kaybetti. Bu yüzden içinde gerçek bir açlık ve hırs var. O, ceza sahasında ilk sırada yer alan oyuncu. Her şeyi gol yapmak istiyor. Otelde dolaşırken bile, akşam yemeğinde büfede ilk sırada yer alıyor. Orada da dirsekleriyle yolunu açıyor.
Onun gibi bir oyuncunun olması harika. Takımda böyle bir ruhun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu onu gerçek bir lider yapıyor ve bizim neslimiz ve gelecek nesil oyuncular için öğrenilecek çok şey var.
Bence bu da onu bir süperstar yapıyor."
"ONU BİR LİDER OLARAK GÖRÜYORLAR"
Nijerya efsanesi Yekini, ülkesi için 58 maçta 37 gol attı, Osimhen ise 50 maçta 35 gol attı.
Osimhen, bu Afrika Uluslar Kupası'nda Yekini'nin rekorunu kırarsa, Nijerya, bu yazki Dünya Kupası'na katılamamasının telafisini yapmak için dördüncü kıtasal şampiyonluğunu kazanabilir. Ancak Troost-Ekong, Osimhen'in aklındaki ilk şeyin Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak olduğuna inanıyor.
Osimhen, "Hepimiz tarihe adımızı yazdırmak isteriz. Yekini çok efsanevi bir isim. Victor'un onu geçmesini sabırsızlıkla bekliyorum, ancak Yekini'ye duyduğu saygıyı korumak, onun nasıl bir insan olduğunu da özetliyor bence. Evet, bence daha birçok gol atacak ve muhtemelen gelecek neslin peşinde koşacağı bir sonraki rekorun sahibi olacak."
Rekora çok az bir mesafe kala Nijeryalı futbol gazetecisi Oluwashina Okeleji, Osimhen'i "Nijerya futbolunun yeni kralı" olarak tanımladı.
Okeleji şöyle dedi: "17 yaş altı takımında oynadığı günden beri bu başarıya ulaşması bekleniyordu. Şu anda takımda, şüphesiz en büyük yıldız olarak görülüyor ve insanlar ona hayranlık duyuyor. Bu yüzden o yokken Nijerya çöküyor gibi görünüyor. Kaptanlık bandını takmıyor olabilir ama onu lider olarak görüyorlar."
ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU KULÜP KARİYERİ
Osimhen nerede oynarsa oynasın, goller onu takip ediyor ve bu, kulüp kariyeri boyunca açıkça görülüyor.
Osimhen, 2019-20 sezonunda Ligue 1 ekibi Lille formasıyla tüm turnuvalarda 18 gol atarak Avrupa'da adını duyurdu ve ardından Napoli'ye kulüp rekoru bir ücretle transfer oldu. Osimhen'in kariyeri, dünyanın en korkulan forvetlerinden biri haline geldiği İtalya'da gerçekten yükseldi.
2022-23 sezonunda attığı 26 gol, Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Scudetto'sunu kazanmasını sağladı ve onu Napoli tarihine yazdırdı. Böylece Osimhen, 47 golle Serie A'da en çok gol atan Afrikalı oyuncu olarak George Weah'ı geçti.
Nijeryalı oyuncunun Napoli'deki macerası 2023 yazında sona erdi ve Premier League'e transfer olacağı konuşulurken, Türk takımı Galatasaray bu müthiş forveti kadrosuna kattı. Başlangıçta kiralık olarak transfer olan Osimhen, 30 maçta 26 gol atarak ligin en golcü oyuncusu oldu ve Galatasaray lig ve kupa ikilisini kazandı.
Artık Türk şampiyonunun bonservisli oyuncusu olan Osimhen, bir kez daha formunda. Bu sezon 12 maçta 6 gol attı ve futbol dünyasının en korkulan forvetlerinden biri olmaya devam ediyor."
