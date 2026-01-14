Ümit Karan, Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.Ümit Karan'ın havalimanındaki işlemleri sırasında şaşkın olduğu gözlenirken, sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.Operasyonun içeriği ve Ümit Karan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.