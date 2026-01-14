14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-025'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
0-0DA
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-027'
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
1-028'
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Ümit Karan, Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

Türk futbolunun eski isimlerinden Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapmasında gözaltına alındı.

calendar 14 Ocak 2026 20:29
Haber: DHA
Ümit Karan, Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eksi futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ümit Karan'ın havalimanındaki işlemleri sırasında şaşkın olduğu gözlenirken, sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.


"ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYON"

Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

Operasyonun içeriği ve Ümit Karan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
