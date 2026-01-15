14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

Fenerbahçe, forvet transferi için listesine Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi ekledi.

calendar 15 Ocak 2026 00:14
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi
Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

EN-NESYRI GELİŞMESİ

Sarı-lacivertlilerde Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri için Avrupa'dan önemli ekipler devreye girdi.

İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile birlikte İtalya'dan da Napoli, En-Nesyri ile ilgileniyor.

LİSTEYE EKLENDİ


Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından golcü takviyesi için transfer listesini yeniledi.

Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi de transfer listesine dahil etti.

Yönetimin, bugün (15 Ocak Perşembe) günü yapılacak transfer toplantısında 31 yaşındaki forveti Tedesco'ya sunacağı ve onay verilmesi halinde kulübüne teklif götürüleceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol ekibi ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Kosovalı santrfor, 11 gollük performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
