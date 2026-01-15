Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
EN-NESYRI GELİŞMESİ
Sarı-lacivertlilerde Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri için Avrupa'dan önemli ekipler devreye girdi.
İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile birlikte İtalya'dan da Napoli, En-Nesyri ile ilgileniyor.
LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından golcü takviyesi için transfer listesini yeniledi.
Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi de transfer listesine dahil etti.
Yönetimin, bugün (15 Ocak Perşembe) günü yapılacak transfer toplantısında 31 yaşındaki forveti Tedesco'ya sunacağı ve onay verilmesi halinde kulübüne teklif götürüleceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
İspanyol ekibi ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Kosovalı santrfor, 11 gollük performans sergiledi.
