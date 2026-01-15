14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Efe İnanç: "Fenerbahçe maçı bir fırsattı"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, güçlü bir rakibe karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek maçın genç oyuncular adına önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

calendar 15 Ocak 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Efe İnanç: 'Fenerbahçe maçı bir fırsattı'
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, iyi mücadele ettiklerini söyledi.
 
İnanç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Çok kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Efe İnanç, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak bardağın dolu tarafı. İyi mücadele ettik. Genç oyuncular için güzel bir fırsat. Çok kaliteli bir takıma karşı bir şeyler yapmaya çalışmak önemli. Doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Savunmada daha iyiydik. Hücumda çok doğru işler yaptığımız söylenemez. Oyuncular için fırsat maçıydı. Fred ile Talisca gibi üst seviyede oyunculara karşı nasıl reaksiyon vermeleri adına güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.
 
Kadrolarını geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan İnanç, "Bu sene ikinci ve üçüncü lig takımları adına biraz sancılı ve sıkıntılı geçiyor. Hem yetiştirmek hem de yarışmacı olmak istiyoruz. Kulübün daha ilerlemesi için kalitemizi arttırmamız lazım. O zaman ligde de hedeflerimiz artacak. Umarım bunu da ilerleyen zamanlarda sağlarız." diye konuştu.
