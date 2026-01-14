Haber Tarihi: 14 Ocak 2026 11:18 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 11:18

Senegal - Mısır maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Senegal - Mısır maçı canlı izle şifresiz

Senegal - Mısır maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Senegal - Mısır maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Senegal - Mısır maçı canlı yayın izleme detayları

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) heyecan dorukta! Yarı finalin en kritik eşleşmesinde kıtanın iki devi, Senegal ve Mısır, bugün kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu.

SENEGAL - MISIR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Senegal - Mısır maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

SENEGAL - MISIR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SENEGAL - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Afrika futbolunun iki ekolü, Fas'ta düzenlenen turnuvanın yarı final aşamasında karşı karşıya geliyor. Sadio Mane liderliğindeki Senegal, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak sahaya çıkarken; Mohamed Salah önderliğindeki Mısır, savunma disiplini ve tecrübesiyle final biletini cebine koymak istiyor.

📅 Maç Bilgileri: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Yarı finalin bu dev mücadelesi için geri sayım başladı. İşte maçın tüm detayları:

Maç Günü: 14 Ocak 2026 Çarşamba


Maç Saati: 20:00 (TSİ)

Stadyum: Tanca Stadyumu, Fas

📺 Senegal - Mısır Maçı Hangi Kanalda? (Şifresiz İzleme Seçeneği)
Türkiye'deki futbolseverler bu dev randevuyu canlı olarak takip edebilecek. Mücadele, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden naklen yayınlanacak.

📋 Muhtemel İlk 11'ler
Teknik direktörlerin sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Idrissa Gueye, Pape Sarr, Lamine Camara, Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

Mısır: Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazi, Mohamed Hamdy, Marwan Attia, Mohamed Elneny, Trezeguet, Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Marmoush.

