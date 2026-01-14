Senegal - Mısır maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Senegal - Mısır maçı canlı izle şifresiz

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) heyecan dorukta! Yarı finalin en kritik eşleşmesinde kıtanın iki devi, Senegal ve Mısır, bugün kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu.



Afrika futbolunun iki ekolü, Fas'ta düzenlenen turnuvanın yarı final aşamasında karşı karşıya geliyor. Sadio Mane liderliğindeki Senegal, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak sahaya çıkarken; Mohamed Salah önderliğindeki Mısır, savunma disiplini ve tecrübesiyle final biletini cebine koymak istiyor.

Yarı finalin bu dev mücadelesi için geri sayım başladı. İşte maçın tüm detayları:

Maç Günü: 14 Ocak 2026 Çarşamba

Maç Saati: 20:00 (TSİ)

Stadyum: Tanca Stadyumu, Fas

Türkiye'deki futbolseverler bu dev randevuyu canlı olarak takip edebilecek. Mücadele, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden naklen yayınlanacak.

Teknik direktörlerin sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Idrissa Gueye, Pape Sarr, Lamine Camara, Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

Mısır: Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazi, Mohamed Hamdy, Marwan Attia, Mohamed Elneny, Trezeguet, Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Marmoush.

Senegal - Mısır maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.