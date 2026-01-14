Haber Tarihi: 14 Ocak 2026 11:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 11:20

Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) finalin adı bugün belli oluyor! Senegal - Mısır eşleşmesinin ardından gözler gecenin ikinci büyük randevusuna çevrildi. "Süper Kartallar" Nijerya, turnuvanın ev sahibi ve en büyük şampiyonluk adayı Fas ile dev bir kapışmaya çıkıyor. Peki, Nijerya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
Kendi taraftarı önünde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fas, turnuvanın en atletik ve tehlikeli takımlarından biri olan Nijerya ile kozlarını paylaşıyor. Victor Osimhen ve Achraf Hakimi gibi dünya yıldızlarının mücadelesine sahne olacak bu yarı final müsabakası, Afrika futbolunun zirvesini temsil ediyor.
📅 Maç Bilgileri: Ne Zaman, Saat Kaçta?

Turnuvanın kaderini belirleyecek olan bu kritik müsabaka gece seansında oynanacak:

Maç Günü: 14 Ocak 2026 Çarşamba

Maç Saati: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Prens Moulay Abdellah Stadyumu, Rabat

Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz

📺 Nijerya - Fas Maçı Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı Türkiye'de tek bir adresten futbolseverlere ulaşıyor.

Canlı Yayın: EXXEN (Exxen Spor üzerinden şifreli yayın)


Bilgilendirme: Nijerya - Fas karşılaşması, resmi yayıncı EXXEN platformu üzerinden mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak takip edilebilecek.

⚽ Süper Lig'in Yıldızları Karşı Karşıya

Bu müsabaka, Türkiye Süper Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor. Nijerya kadrosunda yer alan yıldız isimler ile Fas'ın kaliteli ayakları arasındaki mücadele nefes kesecek. Özellikle her iki takımın da hücum gücü, futbolseverlere bol pozisyonlu bir maç vadediyor.

📋 Beklenen İlk 11'ler

Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.

Diğer Haberler

Trabzonspor'un sol bek için rota Fransa! Türkiye Transferler Trabzonspor'un sol bek için rota Fransa!
Abdullah Ercan: 'Beyoğlu Yeni Çarşı, amatörlerin Fenerbahçesiydi' Fenerbahçe Abdullah Ercan: "Beyoğlu Yeni Çarşı, amatörlerin Fenerbahçesiydi"
Jota Silva'dan Rafa Silva, Beşiktaş ve taraftar açıklaması Beşiktaş Jota Silva'dan Rafa Silva, Beşiktaş ve taraftar açıklaması
7 ayda kabustan tatlı hayallere: Hull City'nin dirilişi Premier Lig 7 ayda kabustan tatlı hayallere: Hull City'nin dirilişi
Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz Gündem Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz
Senegal - Mısır maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Senegal - Mısır maçı canlı izle şifresiz Gündem Senegal - Mısır maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Senegal - Mısır maçı canlı izle şifresiz
Albacate - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Albacate - Real Madrid maçı canlı izle şifresiz Gündem Albacate - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Albacate - Real Madrid maçı canlı izle şifresiz
Köln - Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Köln - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Gündem Köln - Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Köln - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz
Inter - Lecce maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Inter - Lecce maçı canlı izle şifresiz Gündem Inter - Lecce maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Inter - Lecce maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Al Ittihad'dan Kante ve Fenerbahçe için yanıt!
2
Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaştı! Sırada kulübü var!
3
Galatasaray'ın İtalya seferi
4
Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe maçı için itiraf!
5
Abdülkerim Bardakcı'dan fikstür için açıklama!
6
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı!
7
Galatasaray'dan Osimhen'e özel uçak planı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.