Sporx
Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ocak 2026 11:20 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ocak 2026 11:20
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) finalin adı bugün belli oluyor! Senegal - Mısır eşleşmesinin ardından gözler gecenin ikinci büyük randevusuna çevrildi. "Süper Kartallar" Nijerya, turnuvanın ev sahibi ve en büyük şampiyonluk adayı Fas ile dev bir kapışmaya çıkıyor. Peki, Nijerya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kendi taraftarı önünde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fas, turnuvanın en atletik ve tehlikeli takımlarından biri olan Nijerya ile kozlarını paylaşıyor. Victor Osimhen ve Achraf Hakimi gibi dünya yıldızlarının mücadelesine sahne olacak bu yarı final müsabakası, Afrika futbolunun zirvesini temsil ediyor.
📅 Maç Bilgileri: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Turnuvanın kaderini belirleyecek olan bu kritik müsabaka gece seansında oynanacak:Maç Günü: 14 Ocak 2026 ÇarşambaMaç Saati: 23:00 (TSİ)Stadyum: Prens Moulay Abdellah Stadyumu, Rabat
Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz📺 Nijerya - Fas Maçı Hangi Kanalda?
Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı Türkiye'de tek bir adresten futbolseverlere ulaşıyor.Canlı Yayın: EXXEN (Exxen Spor üzerinden şifreli yayın)
Bilgilendirme: Nijerya - Fas karşılaşması, resmi yayıncı EXXEN platformu üzerinden mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak takip edilebilecek.⚽ Süper Lig'in Yıldızları Karşı Karşıya
Bu müsabaka, Türkiye Süper Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor. Nijerya kadrosunda yer alan yıldız isimler ile Fas'ın kaliteli ayakları arasındaki mücadele nefes kesecek. Özellikle her iki takımın da hücum gücü, futbolseverlere bol pozisyonlu bir maç vadediyor.📋 Beklenen İlk 11'ler
Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.
