Nijerya - Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Fas maçı canlı izle şifresiz

Kendi taraftarı önünde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fas, turnuvanın en atletik ve tehlikeli takımlarından biri olan Nijerya ile kozlarını paylaşıyor. Victor Osimhen ve Achraf Hakimi gibi dünya yıldızlarının mücadelesine sahne olacak bu yarı final müsabakası, Afrika futbolunun zirvesini temsil ediyor.

Turnuvanın kaderini belirleyecek olan bu kritik müsabaka gece seansında oynanacak:

Maç Günü: 14 Ocak 2026 Çarşamba

Maç Saati: 23:00 (TSİ)





Stadyum: Prens Moulay Abdellah Stadyumu, Rabat

Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı Türkiye'de tek bir adresten futbolseverlere ulaşıyor.

Canlı Yayın: EXXEN (Exxen Spor üzerinden şifreli yayın)

Bilgilendirme: Nijerya - Fas karşılaşması, resmi yayıncı EXXEN platformu üzerinden mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak takip edilebilecek.

Bu müsabaka, Türkiye Süper Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor. Nijerya kadrosunda yer alan yıldız isimler ile Fas'ın kaliteli ayakları arasındaki mücadele nefes kesecek. Özellikle her iki takımın da hücum gücü, futbolseverlere bol pozisyonlu bir maç vadediyor.

Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.