Afrika Uluslar Kupası Yarı Final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal ilk finalist oldu.



Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Sadi Mane kaydetti.



Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi.



Öte yandan Senegal'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadelede şans bulamadı.



İkinci yarıda bulduğu golle finale çıkan Senegal'de büyük mutluluk yaşandı.



Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.



Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak.



