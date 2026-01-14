14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-190'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Sadio Mane, Senegal'i finale çıkardı!

Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan ilk takım olmayı başardı.

calendar 14 Ocak 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadio Mane, Senegal'i finale çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal ilk finalist oldu.

Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Sadi Mane kaydetti.

Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

Öte yandan Senegal'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadelede şans bulamadı.

İkinci yarıda bulduğu golle finale çıkan Senegal'de büyük mutluluk yaşandı.

Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.

Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

 Reklam 
