14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0117'

Bayern Münih Köln deplasmanında kazandı

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, RheinEnergieStadion'da karşılaştığı Köln'ü 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

calendar 15 Ocak 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Köln deplasmanında kazandı
Almanya Bundesliga 17. hafta maçında Köln ile Bayern Münih karşılaştı.
 
Rheinenergiestadion'da oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
 
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Serge Gnabry, Kim Min-jae ve Lennart Karl getirdi. Köln'ün tek golü Linton Maina'dan geldi.
 
Köln'de milli futbolcu Cenk Özkacar maçın tamamında sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 47 puana ulaşırken, Köln 17 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Bayern Münih, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. Köln ise Mainz 05'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
