14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Inter'i bu kez genç golcüsü sırtladı!

Zirve yarışında Napoli'nin Parma ile berabere kalmasının ardından sahaya çıkan Inter, Lecce'yi ağırladığı maçı 1-0'lık skorla kazandı.

calendar 15 Ocak 2026 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Inter'i bu kez genç golcüsü sırtladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı 1-0'lık skorla Inter kazandı.

Inter'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 78. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

İtalyan ekibinin 20 yaşındaki genç forveti Francesco Pio Esposito, bu sezon 18. lig maçında, 3. kez fileleri havalandırdı.


Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 46'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Inter, Udinese'ye konuk olacak. Lecce, Milan deplasmanına çıkacak.


İTALYA LİGİ PUAN DURUMU



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
