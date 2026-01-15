İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı 1-0'lık skorla Inter kazandı.
Inter'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 78. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.
İtalyan ekibinin 20 yaşındaki genç forveti Francesco Pio Esposito, bu sezon 18. lig maçında, 3. kez fileleri havalandırdı.
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 46'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Inter, Udinese'ye konuk olacak. Lecce, Milan deplasmanına çıkacak.
İTALYA LİGİ PUAN DURUMU
