14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-0DA
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Karşıyaka Kulübü, "Hikayene Sahip Çık" kampanyasını başlattı

Karşıyaka Spor Kulübü, mali yapıyı güçlendirmek ve taraftar desteğini yaygınlaştırmak amacıyla "Hikayene Sahip Çık" sloganıyla, 31 Mayıs 2026'ya kadar 50 milyon lira hedefli valilik onaylı bir destek kampanyası başlattı.

14 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka Kulübü, 'Hikayene Sahip Çık' kampanyasını başlattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, mali yapıyı güçlendirmek ve taraftar desteğini tabana yaymak amacıyla valilik onaylı destek kampanyası başlattı.

Kulüp başkanı Metin Aygün Cicibaş, Çiğli ilçesindeki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yürütülen kurumsallaşma çalışmaları ve 2026 yılına ilişkin hedef ve öncelikleri paylaştı.

Kulüp tarihinin bir direniş ve sahiplenme hikayesi olduğunu belirten Cicibaş, bu anlayışla "Hikayene Sahip Çık" sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.


Cicibaş kulübün zorlu bir dönemde olduğunu ifade ederek, "Bu zorlu dönemi geride bırakmak ve geleceğe umutla ilerlemek adına, birlik ve dayanışma içinde ortak bir sorumluluk üstleniyor, sahip olduğumuz bu eşsiz hikayenin hak ettiği yere ulaşması için kampanyamıza 'Hikayene Sahip Çık' çağrısıyla başlıyoruz." dedi.

Kampanyanın valilik izniyle yürütüldüğünü belirten Cicibaş, "31 Mayıs 2026 tarihine kadar 50 milyon lira toplanmasını hedefliyoruz. SMS kampanyası tüm operatörler için geçerli. 'Varım' yazıp 1912'ye gönderilecek SMS ile kulübe 100 lira destek verilebilecek." ifadelerini kullandı.

Cicibaş, bunun yanı sıra destek vermek isteyenlerin kurumsal ve bireysel EFT/havale yoluyla bağış yapabileceğini, SMS kampanyasının ardından bronz, gümüş ve altın kategorilerinde yeni destek modelleri oluşturulacağını, destek veren kişi ve kurumların isimlerinin tesislerde kalıcı şekilde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kampanya için hazırlanan tanıtım videosu basın mensuplarına izletildi.

  
